El sur cordobés se enciende con la primera Fiesta de la comida al disco de arado

La localidad de Chucul, en el departamento Río Cuarto, se prepara para vivir este domingo 21 de septiembre la primera edición de la Fiesta Nacional de la comida al disco de arado, un evento que unirá tradición, gastronomía y cultura popular en un mismo escenario.

La celebración tendrá lugar frente al Centro Cultural, a partir de las 10:30 horas, con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de patios de comida, un paseo de artesanías, autos antiguos, música en vivo y la actuación del ballet local, además de la participación de 13 cocineros que presentarán platos originales elaborados en disco de arado.

La presentación oficial se realizó en el Centro Cívico de Río Cuarto, donde el director general Julián Oberti destacó que “Córdoba es tierra de grandes eventos, y nos alegra que cada pueblo tenga su fiesta, porque esto impulsa el turismo, la gastronomía y el trabajo conjunto entre lo privado y el Estado”.

El jefe comunal Pablo Viguié agregó que “las expectativas son muy buenas” y convocó a los vecinos de toda la región: “Tendremos un concurso de cocineros, juegos de riendas, más de cincuenta emprendedores y artesanos, desfile de autos antiguos y música en vivo”.

La fiesta de Chucul será además subsede de la Fiesta Nacional de la Comida al Disco de Arado de Villa Yacanto, y el ganador del concurso local clasificará a la gran final que se realiza cada 1° de mayo en esa localidad de Calamuchita.

En la rueda de prensa también participaron Oscar González, creador de la festividad, y representantes de la Asociación Riocuartense de Vehículos Antiguos, quienes confirmaron su participación en el desfile.

Con esta primera edición, Chucul busca consolidar una propuesta gastronómica y cultural que combina tradición y creatividad, y que promete convertirse en un clásico del calendario provincial.