Más de 38 mil personas celebraron la primavera en el Parque de las Tejas

La ciudad de Córdoba vivió este jueves una fiesta multitudinaria en el Parque de las Tejas, donde más de 38 mil personas disfrutaron de la edición especial de primavera del programa “Córdoba Cerca Tuyo”, organizada por el Gobierno provincial con entrada libre y gratuita.

El espacio verde se convirtió en un gran escenario familiar con la presentación de DJ Cande Lirio, DJ Cabrito, 4 al Hilo y la banda de cumbia pop Jolgorio. El cierre estuvo a cargo de Q’Lokura, que recibió un reconocimiento por su trayectoria artística y su aporte a la cultura local.

Además de la música, los asistentes pudieron acceder a una amplia oferta de servicios estatales. Hubo stands de Atención al Ciudadano, trámites del Registro Civil, programas sociales y microcréditos del Banco de la Gente, controles de salud, vacunación y asesoramiento en el marco del programa de la Embarazada y su bebé.

El evento contó también con la participación de la Agencia Córdoba Turismo, Deportes y Cultura, que propusieron actividades recreativas y sorteos; la Universidad Provincial de Córdoba, con información sobre carreras y cursos; y la Agencia Córdoba Joven, que instaló puestos de hidratación.

Por su parte, la Secretaría de Transporte difundió información sobre los distintos boletos sociales, y el Ministerio de Seguridad presentó el programa Cordobeses en Alerta, incentivando a los vecinos a sumarse a la red de prevención.

La edición de primavera de “Córdoba Cerca Tuyo” ratificó el espíritu del programa: acercar el Estado a la comunidad en un clima festivo, gratuito y abierto a todos los cordobeses.