Música, ferias y turismo: la provincia celebra la primavera en cada rincón

La llegada de la primavera encuentra a Córdoba en plena efervescencia. Con propuestas que se multiplican en ciudades, pueblos y comunas, este fin de semana se celebrará con música, gastronomía, ferias, actividades deportivas y festivales gratuitos que invitan a jóvenes, familias y turistas a disfrutar al aire libre.

La agenda se extiende desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre, con alternativas que van desde grandes espectáculos hasta celebraciones barriales con identidad propia. En varios puntos de la provincia habrá además espacios libres de alcohol, actividades sustentables y patios gastronómicos, para reforzar la seguridad y la diversidad de cada festejo.

Sábado 20

El sábado la agenda explota con propuestas en todos los valles. En Villa Carlos Paz, el tradicional festejo estudiantil cumplirá 38 años con artistas como Los Caligaris, Ecko y FMK en un evento libre de alcohol. En Balnearia se celebrará la 44° Fiesta Provincial de la Primavera, mientras que en Potrero de Garay habrá festival náutico junto al lago. También habrá actividades en Alta Gracia, Nono, San Lorenzo, Villa Cura Brochero, Santa Rosa de Calamuchita, Valle Hermoso, Idiazábal y muchas más.

Domingo 21

El cierre llegará el domingo con celebraciones en San Marcos Sierras, La Granja, Deán Funes, La Cumbre, Villa María, Miramar, Colonia Caroya, Villa Dolores y La Playosa, entre otras localidades. Los escenarios combinarán música en vivo, ferias gastronómicas, actividades deportivas y sorteos. En Villa Santa Cruz del Lago, por ejemplo, se desarrollará el Equinoccio Rock, un festival juvenil desde el mediodía.

Con esta agenda, Córdoba se reafirma como capital del turismo estudiantil y de la primavera, ofreciendo una variedad de propuestas que van desde lo masivo hasta lo íntimo, pero siempre con la impronta de fiesta y encuentro.