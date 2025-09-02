Carlos Paz busca ser una opción para los turistas de Paraguay

La ciudad de Villa Carlos Paz estuvo presente en el Campeonato Mundial de Rally de Paraguay (WRC), donde se llevó adelante una promoción especial que buscó posicionar al destino como referencia del deporte motor y del turismo internacional. La delegación carlospacense tuvo una destacada puesta en escena durante la competencia, con stand propio, en un evento que convocó a miles de fanáticos del rally.

«Fue una experiencia muy positiva. Carlos Paz tiene un vínculo histórico con el rally, y en Paraguay nos encontramos con un público que conoce y valora nuestra ciudad porque durante muchos años fueron uno de los principales países emisores de visitantes cuando se corría el Mundial en nuestra ciudad»; señaló Sebastián Boldrini, secretario de Turismo.

Argentina con miras al calendario 2027

La acción también buscó sumar respaldo para que Argentina pueda volver a tener una fecha en el calendario mundialista en 2027. «Nuestro objetivo es seguir trabajando para que Córdoba recupere su lugar en el campeonato. Tenemos los caminos preparados, un Parque de Asistencia a pocos kilómetros, y una policía capacitada para este tipo de eventos. Villa Carlos Paz ya demostró ser un escenario natural único»; agregó Boldrini.

En cuanto a los nuevos cambios reglamentarios anunciados por la FIA, se destacó que estos pueden beneficiar a los pilotos locales y al desarrollo de carreras cliente, lo que abre una ventana de oportunidades para la región.

Articulación turística con Misiones

La visita incluyó además un paso por la ciudad de Posadas, donde se mantuvieron reuniones con el secretario de Turismo local. Allí se evaluó el trabajo legislativo que desarrolla Villa Carlos Paz a través del ente mixto Captur y se plantearon propuestas para potenciar la conectividad aérea entre Córdoba y Posadas, con el objetivo de reforzar el intercambio turístico.

«Son destinos que consumen mucho uno del otro. La idea es fortalecer ese vuelo que hoy tiene dos frecuencias semanales, pero que todavía necesita consolidarse. Si bien el gran atractivo de Misiones es Iguazú, creemos que Córdoba y Posadas pueden complementarse muy bien»; explicó Boldrini a EL DIARIO.