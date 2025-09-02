De la regata de vela al ciclo literario: todas las propuestas de la semana en Carlos Paz

Villa Carlos Paz vuelve a ofrecer un calendario intenso de propuestas culturales, deportivas y recreativas para turistas y vecinos. Bajo el programa Turismo Activo 2025, la ciudad despliega una agenda que abarca desde literatura y cine hasta eventos deportivos y encuentros tradicionales.

El cronograma arranca el miércoles 3 de septiembre con el ciclo literario La magia de la palabra en el Salón Rizzuto. El jueves se suman la charla Pequeños Eco ciudadanos en el Instituto García Ferré y la apertura de la Fiesta Nacional de los Abuelos en el Espacio Mónaco.

El viernes, además de la continuidad de la fiesta, se suma el ciclo de cine Primavera con amor con la proyección de Una vida en siete días en el Salón Rizzuto y la presentación teatral de Sex en el Teatro Wo.

El sábado será la jornada más cargada, con limpieza del Cerro La Cruz, jornada de canje filatélica y numismática en el Espacio Mónaco, competencias deportivas en los polideportivos, la largada simbólica del 11° Encuentro de Leyendas del Rally en el Playón Municipal, regata de vela en el Club Náutico, feria de emprendedores y el 4° Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas en Bahía del Gitano, que por la noche se traslada al centro con una exposición automovilística sobre la 9 de Julio.

El domingo cerrará con nuevas ediciones de la Fiesta Nacional de los Abuelos, el Paseo de los Artesanos en la Costanera y el Puente Centenario, y la feria de emprendedores en la Galería Cultural Puente Uruguay, además de la continuidad del Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas.