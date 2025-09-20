Postales de Primavera: van copando la costanera a la espera de los shows

La costanera de Villa Carlos Paz ya empieza a vibrar con la llegada de miles de jóvenes que se anticipan al inicio de los espectáculos centrales de la Fiesta de la Primavera.

Aunque los shows todavía no comenzaron, el clima festivo se siente en cada rincón, con grupos de amigos instalados en el Parque de Asistencia, música y colores que anuncian una jornada única.

Este año la celebración cumple 30 años de historia y promete una grilla especial con artistas en vivo, actividades recreativas y propuestas gratuitas para toda la familia. La expectativa es alta y se espera una masiva concurrencia que transforme a Carlos Paz en el epicentro juvenil del país.