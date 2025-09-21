Avilés agradeció a los vecinos en los 30 años de la Fiesta de la Primavera

“Quiero felicitar a todos los carlospacenses porque unidos seguimos haciendo la Fiesta de la Primavera gratuita más grande, convocante y segura del país”, expresó el intendente Esteban Avilés al cumplirse 30 años de la tradicional celebración sin alcohol.

El mandatario recordó que la iniciativa surgió hace tres décadas por impulso de empresarios locales y que con el tiempo se transformó en un clásico que es parte de la identidad de Villa Carlos Paz como destino turístico.

“Hace 30 años, empresarios de nuestra villa idearon una Fiesta de la Primavera sin alcohol que colmó las expectativas. Con el tiempo fue creciendo y hoy es parte de nuestro sello como ciudad”, señaló Avilés.

El intendente también destacó la masiva participación de familias y jóvenes de todo el país y el despliegue artístico y cultural que incluyó actividades deportivas, presentaciones de músicos locales y la actuación de Ecko, FMK, Los Caligaris y Desakta2, además de un show de drones sobre el lago San Roque.

“Una vez más, Villa Carlos Paz se posiciona como un destino innovador y vanguardista, lo que hace que miles de familias nos elijan, ya sea para venir juntos o para confiar el disfrute de sus hijos, sabiendo que contamos con un gran operativo dispuesto a garantizar el bienestar y la seguridad de todos”, concluyó Avilés.