Carlos Paz lideró el impacto turístico y económico de la Primavera en Córdoba

Villa Carlos Paz volvió a consolidarse este fin de semana como el epicentro de la Fiesta de la Primavera en Córdoba. La ciudad fue protagonista de la celebración más tradicional de la provincia, que combinó recitales gratuitos, actividades recreativas y propuestas culturales con una estrategia turística que incluyó promociones especiales en hotelería.

De acuerdo con el relevamiento del Gobierno provincial, la celebración de la Primavera movilizó más de 20 mil millones de pesos en gastos vinculados a la hotelería, la gastronomía y el transporte. Carlos Paz fue el destino que más aportó a esa cifra, convirtiéndose en el principal motor económico de la festividad.

El programa “Primavera en Familia”, con descuentos en alojamientos para estadías de tres noches, impulsó especialmente la llegada de turistas que eligieron la ciudad no sólo para los festejos, sino también para pasar el fin de semana completo. Esto generó un fuerte movimiento en hoteles, bares, restaurantes y comercios de la zona céntrica y la costanera.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, resaltó que la Primavera “es una de las épocas más esperadas del año y demuestra que Córdoba tiene capacidad para atraer visitantes con propuestas atractivas y servicios de calidad”. Además, subrayó que el movimiento económico registrado en esta edición reafirma el liderazgo turístico de la ciudad.

Mientras otras localidades como Embalse, Potrero de Garay y distintas regiones serranas también se sumaron con festivales y celebraciones, fue Carlos Paz el destino que mayor impacto tuvo en la economía provincial, fortaleciendo su posicionamiento como una de las capitales turísticas más importantes del país.

La Fiesta de la Primavera no sólo confirma el atractivo cultural y recreativo de la ciudad, sino que también la proyecta como un destino capaz de dinamizar la economía regional en cada temporada, reforzando su lugar central en la agenda turística de Córdoba.