El Festival Alienígena volverá a Capilla del Monte y ya tiene fecha

La Municipalidad de Capilla del Monte confirmó oficialmente que el Festival Alienígena 2026 se realizará entre el 6 y el 14 de febrero. El anuncio fue compartido en redes sociales, despertando expectativas entre vecinos, turistas y fanáticos del fenómeno OVNI que año tras año eligen la ciudad como punto de encuentro.

Con propuestas que combinan desfiles temáticos, ferias, música en vivo, charlas y actividades para toda la familia, el festival se ha consolidado como uno de los más originales de Córdoba y del país, destacando la identidad de Capilla del Monte vinculada al mítico Cerro Uritorco y los relatos de avistamientos.

La edición 2026 promete mantener la impronta de celebración cultural y turística, sumando nuevas atracciones que serán dadas a conocer en los próximos meses. Desde el municipio destacaron que la fecha elegida coincide con la temporada alta de verano, potenciando así la llegada de visitantes nacionales e internacionales.