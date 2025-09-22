La Fiesta de la Primavera hizo crecer la ocupación en la ciudad

La celebración de los 30 años de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz hizo crecer la ocupación en la ciudad durante el fin de semana pasado. El último sábado 20 de septiembre, más de 110 personas se concentraron a orillas del lago San Roque para disfrutar de los grupos más esperados y recibir la estación de las flores.

El promedio general arrojó buenos números y una estadía promedio de dos noches y tres días.

El viernes 19 se vieron ocupadas el 61% de las plazas disponibles y el sábado 20, el promedio trepó al 65%. En tanto, el domingo 21 de septiembre, la ocupación descendió al 30%. Como suele ocurrir desde hace algunos años, los hoteles de cuatro y tres estrellas fueron los más elegidos junto con departamentos y casas en alquiler.

Es importante destacar, que varios alojamientos hoteleros ofrecieron promociones especiales con motivo de la Fiesta de la Primavera.