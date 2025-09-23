Estudiantes de turismo visitaron Cuesta Blanca y conocieron su oferta

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, recibió este lunes a estudiantes de la Cátedra de Hotelería y Turismo de la Facultad de Hotelería y Turismo de la Universidad Provincial de Córdoba.

Los alumnos realizaron una visita en la que conocieron los principales atractivos de la localidad y repasaron la oferta de alojamientos disponible para los visitantes. La actividad permitió un intercambio sobre la importancia del turismo como motor de desarrollo para la región.