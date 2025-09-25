Bingo familiar en Valle Hermoso con el Ballet Lampatu Mayu

Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 15:00, la Cooperadora del Ballet Municipal Lampatu Mayu llevará adelante un bingo familiar en el Ex Hotel Buenos Aires, ubicado en Remedios de Escalada 299, Valle Hermoso.

La propuesta busca reunir a la comunidad en un espacio de encuentro donde se combinarán juegos, premios y un clima festivo. Desde la organización recordaron a los asistentes llevar su propia lapicera para participar de las rondas de bingo.

El evento se plantea como una oportunidad para disfrutar en familia y apoyar al ballet local, en una tarde pensada para vecinos y visitantes que quieran sumarse a la celebración.