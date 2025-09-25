Lanzaron campaña de preventa turística con más de 70 opciones locales

Capilla del Monte, reconocida por el Cerro Uritorco y su propuesta turística diversa, lanzó una campaña de preventa con miras a la temporada de verano. La iniciativa surge de una alianza entre el Municipio y la Cámara de Turismo local, con el objetivo de anticipar reservas y ofrecer beneficios a quienes planifiquen su estadía con antelación.

La propuesta reúne a más de 70 alojamientos y atractivos turísticos adheridos, que se podrán consultar en las Oficinas de Turismo de la ciudad, a través del número de WhatsApp 3548-569415 o en el enlace oficial difundido por la organización.

Desde la Municipalidad destacaron que la campaña busca dinamizar el movimiento turístico y garantizar a los visitantes una amplia gama de servicios y experiencias en torno a la naturaleza, la gastronomía y la cultura de la región.