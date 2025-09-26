Capilla del Monte invita a asegurar las vacaciones con tarifas congeladas

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte, en el corazón del Valle de Punilla, lanzó una propuesta especial para quienes planean sus vacaciones con anticipación: reservando hasta el 24 de octubre, los visitantes podrán congelar la tarifa de su estadía para el verano 2025.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Turismo local, busca incentivar la planificación temprana y ofrecer a los turistas la posibilidad de disfrutar de uno de los destinos más emblemáticos de Córdoba, reconocido por su naturaleza única, la energía del Cerro Uritorco y una amplia agenda cultural y recreativa.

Bajo el lema “Asegurate el verano en Capilla del Monte”, la campaña pone el foco en garantizar tranquilidad económica a quienes eligen la ciudad para descansar, explorar paisajes serranos, realizar actividades al aire libre y vivir experiencias de contacto con la naturaleza y la espiritualidad que caracterizan a la región.

Para más información y reservas, se encuentra disponible el teléfono 3548-569415, además de los canales oficiales en redes sociales (@turismocapilla) y la web institucional www.turismocapilla.gob.ar

Con esta propuesta, Capilla del Monte refuerza su lugar como destino imperdible del verano cordobés, invitando a visitantes de todo el país a anticipar su descanso con beneficios que aseguran comodidad y previsión.