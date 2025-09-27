Córdoba promociona turismo religioso, deportivo y cultural en la FIT 2025

La ciudad de Córdoba participa desde el 27 y hasta el 30 de septiembre de la 29ª Feria Internacional de Turismo (FIT) en el predio La Rural de Palermo, donde promociona su oferta turística y presenta oficialmente la agenda anual de actividades pensadas para visitantes, empresas y operadores del sector.

Con un stand propio, la Capital despliega sus atractivos culturales, religiosos, deportivos y gastronómicos. Entre las propuestas destacadas figura la presentación de la iniciativa “Córdoba Capital del Deporte”, que se realizará junto a clubes e instituciones del ámbito deportivo. El espacio de la ciudad también forma parte del stand de Turismo Religioso Nacional, con actividades y material para acercar la identidad religiosa cordobesa a los visitantes.

La programación del stand incluye shows y demostraciones para el público: la presencia especial de Hernán Piquín y una serie de presentaciones de cocina en vivo a cargo de chefs reconocidos, además de degustaciones, juegos y sorteos pensados para mostrar la hospitalidad y los sabores locales. La ciudad aprovechará la feria tanto para atraer turistas como para cerrar acuerdos y fortalecer alianzas con el sector privado y organismos nacionales e internacionales.

Durante la jornada del lunes se realizará la presentación oficial del destino urbano y se desarrollarán reuniones estratégicas con operadores y referentes del sector con el objetivo de impulsar la llegada de visitantes y consolidar proyectos vinculados al desarrollo turístico local.

La participación de Córdoba en la FIT se enmarca en una estrategia de promoción que combina la visibilidad ante profesionales del turismo y el contacto directo con el público general, con el objetivo de potenciar circuitos urbanos, rutas gastronómicas, eventos deportivos y opciones de turismo religioso a lo largo del año.

Para más información sobre actividades y horarios en el stand, la Secretaría de Gobierno — Ciudad de Oportunidades recomendó consultar la programación oficial en el espacio de la FIT o a través de los canales municipales.