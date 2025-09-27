Costanera colmada: bicicletas, barriletes y mates en primavera

La costanera de Villa Carlos Paz se transformó en un corredor repleto de vecinos y turistas; bicicletas, patinetas, skaters y vendedores ambulantes compartieron el paseo con familias, perros y bares a pleno, aprovechando una jornada primaveral.

La postal de la costanera fue de multitud. De lado a lado, personas de todas las edades ocuparon la rambla: jóvenes en skate, familias con barriletes, parejas tomando mate y grupos de amigos paseando bicicletas y patinetas. El flujo fue constante desde la mañana hasta entrada la tarde.

Los vendedores ambulantes estuvieron presentes en gran número. Carritos de helados, puestos de pastelitos y tortillas y vendedores de barriletes se distribuyeron a lo largo del paseo. Muchos locales montaron puestos improvisados; el movimiento comercial agregó colores y sonidos al espacio.

Las mascotas también formaron parte de la escena. Perros de distintos tamaños recorrieron la costanera con sus dueños, que buscaban sombra bajo los árboles y bancos. Los niños corrían entre la gente; los espacios de césped se llenaron de mantas y mates.

Los bares y locales gastronómicos trabajaron a ritmo sostenido. Mesas ocupadas, terrazas con gente y música ambiente completaron la oferta para quienes buscaban quedarse más tiempo. El buen clima primaveral contribuyó a que la ciudad se viviera con tono festivo.

La circulación peatonal obligó a modos de convivencia amplios: ciclistas y peatones compartieron veredas y senderos, mientras que la presencia de vendedores y puestos exigió mayor atención al paso.