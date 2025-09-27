FIT 2025: por primera vez un presidente encabezó la apertura de la feria

El acto de apertura de la FIT 2025 se celebró en el predio ferial La Rural con la presencia del presidente Javier Milei, quien por primera vez en la historia de la feria encabezó la inauguración oficial. El evento contó además con la participación de Andrés Deyá, presidente de FIT y FAEVYT; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

En el palco acompañaron al presidente el ministro del Interior, Lisandro Catalán; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y la secretaria general electa de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), Shaikha Nasser Al Nowais. La presencia de autoridades nacionales y representantes internacionales fue destacada por los organizadores como un respaldo político y diplomático a la edición 2025 de la feria.

La FIT, punto de encuentro clave para el sector, reúne stands provinciales, operadores internacionales, cámaras y prestadores turísticos. Durante la apertura se subrayó la importancia de la feria como espacio de negocios, promoción y diálogo entre el público y el sector privado; también se anticipó una agenda de ruedas de negocios, presentaciones y actividades abiertas al público durante los días de la muestra.

Organizadores y funcionarios coincidieron en la necesidad de aprovechar la feria para promover la oferta turística del país y fortalecer la llegada de visitantes extranjeros, aunque en paralelo existen debates sobre desafíos del receptivo y las condiciones del mercado internacional que afectan al sector.

La agenda de la FIT incluirá presentaciones de provincias y destinos, charlas técnicas, paneles internacionales y espacios para prensa y negocios. Atendiendo la gran afluencia prevista, desde la organización recomendaron a los visitantes consultar la programación oficial y los accesos en el sitio de la feria.