Carlos Paz fue sede de un fin de semana lleno de deporte y cultura

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana cargado de propuestas y con una notable afluencia de visitantes. La combinación de naturaleza, servicios de calidad y una agenda diversa convirtió a la ciudad en epicentro de importantes eventos nacionales e internacionales.

El cronograma incluyó deportes de alto nivel con el Gran Prix de Atletismo en el Parque de Asistencia, la tradicional competencia de básquet “Malditos los vicios, benditos los deportes”, y el Encuentro Internacional Infantil de Hockey, que reunió a equipos de Argentina, Chile y Uruguay.

La cultura también tuvo su espacio con el Seminario de Danza dictado por el Gran Ballet Argentino en el Auditórium Municipal, mientras que el semillero local se lució en una nueva fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, que fomenta valores y camaradería entre niños y familias.

La variedad de actividades y la concurrencia de público reflejaron una vez más la capacidad de Villa Carlos Paz para ser sede de eventos de alcance masivo, en un marco que potencia su perfil como destino turístico, deportivo y cultural de referencia.