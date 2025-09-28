Carlos Paz impactó en la FIT con shows, boliches y degustaciones

La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 abrió sus puertas este sábado en el Predio Ferial La Rural de la Ciudad de Buenos Aires, y Villa Carlos Paz se lució desde el primer momento con una propuesta moderna e imponente. Con un stand que combinó diseño vanguardista, pantallas LED, experiencias digitales y gastronomía de alto nivel, la ciudad mostró su renovada oferta turística de cara a la temporada 2025/26.

La jornada inaugural fue encabezada por el intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini, acompañados por autoridades de la Cámara de Turismo, ASHOGA, ISAUI y referentes del sector privado. Desde las 14 horas, los visitantes pudieron recorrer el espacio, que ofrecía imágenes en gran formato, óculos de realidad virtual, degustaciones y experiencias interactivas.

Uno de los puntos fuertes fue la gastronomía. El local Mr. Coffee presentó café de especialidad y cookies, mientras que Negroni ofreció sushi en una degustación elegante que atrajo a los paladares más exigentes. El Paseo Comercial WO aportó sorteos, regalos y una transmisión en vivo de Radio WO con la conducción de Pablo Layús, quien entrevistó a funcionarios, empresarios y artistas invitados.

La propuesta artística también marcó la diferencia. El espectáculo “Mestiza”, de Ángel Carabajal y Marina Clemensó, convocó a gran cantidad de público, seguido por una presentación especial de Marcelo Iripino. Hacia el final de la tarde, las principales discos de Carlos Paz recrearon su “noche de boliches” con DJ en vivo, barra de tragos y toda la energía característica de la ciudad.

El stand incluyó juegos, fotos en el Selfie Point, sorteos, entrega de merchandising y propuestas interactivas que lo convirtieron en uno de los espacios más visitados de la feria.

“Orgullosos de representar a una ciudad líder del turismo nacional, con una fuerte identidad carlospacense que, a través del turismo, nuestra gran vidriera, da a conocer al país y al mundo nuestra cultura, nuestras bellezas naturales y nuestros productos turísticos. Somos la única ciudad turística abierta todo el año, con un sector privado que constantemente se moderniza, innova y se profesionaliza. Quiero destacar especialmente a la familia carlospacense, que con su calidez y camaradería hace que nuestro producto llegue al visitante con una mirada amigable y cercana. Una vez más, nos destacamos en esta Feria Internacional de Turismo, mostrando todo lo que somos y lo que ofrecemos”, expresó el intendente Esteban Avilés.