Carlos Paz muestra su fuerza turística en la FIT de Buenos Aires

Villa Carlos Paz desembarcó este fin de semana en la Feria Internacional de Turismo (FIT), el encuentro más grande del sector en Latinoamérica que se desarrolla en La Rural de Palermo. La delegación local, encabezada por el intendente Esteban Avilés, desplegó un stand con toda la oferta turística que posiciona a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país.

El espacio carlospacense ofreció a los visitantes información sobre hotelería, gastronomía, actividades culturales, entretenimiento y la reconocida vida nocturna que la distingue con algunos de los mejores boliches de Argentina. El objetivo fue mostrar la diversidad de propuestas que combinan el entorno natural con servicios de primer nivel para atraer tanto al turismo nacional como al internacional.

La apertura oficial de la FIT 2025 se realizó ayer, viernes 27 de septiembre, con un show artístico que incluyó la actuación de Marcelo Iripino interpretando una zamba acompañado por bailarines, en un clima festivo que dio inicio al evento. También participó el presidente Javier Milei, quien encabezó por primera vez la inauguración de la feria.

El encuentro reúne durante cuatro jornadas a operadores turísticos, cámaras empresariales, prestadores de servicios y público general, en un espacio que funciona como punto de encuentro, promoción y generación de negocios. Con presentaciones, rondas de intercambio y actividades abiertas a los visitantes, la feria se consolida como un puente clave para fortalecer la llegada de turistas extranjeros al país.

En este marco, Villa Carlos Paz apuesta a consolidar su identidad como destino integral, capaz de ofrecer experiencias que van desde la tranquilidad serrana hasta la energía de la noche.