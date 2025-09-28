Córdoba lanzó en la FIT la primera Ruta del Motorhome del país

Con un stand renovado y una fuerte convocatoria, Córdoba abrió su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que comenzó este sábado en el predio de La Rural, en Palermo. El gran anuncio de la jornada fue el lanzamiento de la Ruta del Motorhome, la primera en la Argentina diseñada especialmente para rodanteros.

La propuesta, desarrollada en alianza entre el sector público y privado junto a la empresa Cinzia, establece un recorrido que conecta los principales destinos turísticos de la provincia, incorporando puntos de provisión de agua potable, electricidad y descarga de aguas grises. Estará disponible a partir de noviembre y busca brindar una experiencia única de viaje sobre ruedas.

“Córdoba hace gala de su alianza estratégica entre el sector público y el privado. La nueva ruta del motorhome que estamos desarrollando y estará disponible a partir de noviembre es un ejemplo de cómo planificando y trabajando juntos podemos generar productos turísticos innovadores y con alto potencial de crecimiento”, expresó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El stand cordobés, de 700 m² y con 84 escritorios de atención, desplegó una intensa agenda de actividades que incluyó degustaciones gastronómicas, catas en el espacio Caminos del Vino, shows en vivo, experiencias de bienestar y propuestas digitales en el Espacio Gamer.

En el escenario central, la provincia mostró todo su color folklórico con la participación del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que llevaron al público el talento de El Indio Lucio Rojas, El Ceibo y cuerpos de baile tradicionales.

Otra novedad de la jornada fue la firma de un acuerdo intermunicipal entre doce localidades de Ansenuza, que trazó una hoja de ruta común para potenciar el desarrollo turístico sostenible de la región, con ejes en infraestructura, capacitación, calendario de eventos, promoción conjunta y la protección del Parque Nacional y su biodiversidad.

De esta manera, Córdoba no solo marcó tendencia en la FIT con la Ruta del Motorhome, sino que también reafirmó su liderazgo como destino integral que combina turismo de naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias innovadoras.