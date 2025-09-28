El folklore dijo presente en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires

La Feria Internacional de Turismo 2025 arrancó en el predio ferial de La Rural, en Buenos Aires, y Cosquín formó parte de la apertura con una fuerte impronta cultural. La delegación llevó como bandera al folklore, con la presencia del Indio Lucio Rojas y el grupo Ceibo, quienes anticiparon la emoción de la próxima edición del Festival Nacional del Folklore.

El stand coscoíno mostró la identidad de la ciudad a través de su propuesta turística, que combina naturaleza, cultura y tradición. Con música y encuentro, la participación buscó atraer a los visitantes a la agenda que la localidad serrana prepara para la temporada.

Cosquín invitó al público a acercarse a su espacio en la feria, donde se difunde información sobre lo que se viene en la ciudad y las novedades que acompañarán al festival más importante del folklore argentino.