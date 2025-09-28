El Gran Ballet Argentino brindó un seminario gratuito en Carlos Paz

El pasado viernes, Villa Carlos Paz se convirtió en un espacio de formación artística con la realización de un seminario de danza dictado por el Gran Ballet Argentino en el Auditórium Municipal.

La actividad, organizada por la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad, fue gratuita y estuvo destinada a bailarines de nivel principiante, intermedio y avanzado, quienes pudieron perfeccionar técnicas y compartir una experiencia enriquecedora junto a reconocidos profesionales.

La iniciativa formó parte de las propuestas culturales del fin de semana en la villa, que además de convocar a turistas por sus paisajes y servicios, también ofreció actividades que promueven la capacitación y el crecimiento de artistas locales.

Con una sala colmada, el seminario dejó en claro el interés y la pasión por la danza en la ciudad, consolidando a Villa Carlos Paz como un punto de encuentro para la cultura y el arte a nivel nacional.