Imágenes que muestran el brillo de Carlos Paz en La Rural

Imágenes que muestran el brillo de Carlos Paz en La RuralCon un stand innovador, gastronomía, espectáculos y tecnología, Carlos Paz volvió a lucirse en La Rural de Buenos Aires.
Villa Carlos Paz participa de la Feria Internacional de Turismo 2025 con un espacio que combina diseño, propuestas gastronómicas y shows en vivo. La delegación local, encabezada por el intendente Esteban Avilés, presentó la oferta turística de la ciudad de cara a la nueva temporada.
Aquí compartimos las mejores imágenes de la primera jornada, con todo el color y la energía de Carlos Paz en la FIT.