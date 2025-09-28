Imágenes que muestran el brillo de Carlos Paz en La Rural

Con un stand innovador, gastronomía, espectáculos y tecnología, Carlos Paz volvió a lucirse en La Rural de Buenos Aires.
domingo, 28 de septiembre de 2025 · 15:33

Villa Carlos Paz participa de la Feria Internacional de Turismo 2025 con un espacio que combina diseño, propuestas gastronómicas y shows en vivo. La delegación local, encabezada por el intendente Esteban Avilés, presentó la oferta turística de la ciudad de cara a la nueva temporada.

Aquí compartimos las mejores imágenes de la primera jornada, con todo el color y la energía de Carlos Paz en la FIT.

