Valle Hermoso se lució en la Feria Internacional de Turismo 2025

Valle Hermoso dijo presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que se desarrolla en La Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La localidad serrana exhibió su potencial turístico, cultural y deportivo, llevando a los visitantes una muestra de sus paisajes, tradiciones y la calidez de su gente.

La directora de Turismo, Anabel Pereyra, encabezó la representación oficial y compartió con operadores y público general las propuestas que hacen de Valle Hermoso un destino único para visitar y disfrutar.

La participación local contó además con el acompañamiento de empresas y comercios que se sumaron a la promoción del destino, destacándose la colaboración de @carrubolf y @panaderiaelmolino.

De esta forma, Valle Hermoso refuerza su posicionamiento dentro de la oferta turística provincial, con la mirada puesta en atraer nuevos visitantes y consolidarse como un punto clave en las sierras de Córdoba.