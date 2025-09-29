El stand cordobés en la FIT brilló con shows en vivo, catas y experiencias inmersivas

El primer fin de semana de la Feria Internacional de Turismo 2025 en La Rural de Palermo tuvo a Córdoba como una de las protagonistas centrales. Con un stand renovado de 700 metros cuadrados y 84 escritorios para atención a operadores, municipios y público en general, la provincia desplegó una intensa agenda de actividades.

La propuesta incluyó degustaciones de comidas típicas de distintas localidades, catas en el espacio Caminos del Vino, charlas sobre bienestar y salud, además de experiencias inmersivas para toda la familia. En paralelo, el Espacio Gamer ofreció propuestas digitales que ampliaron la diversidad de la oferta turística cordobesa.

La música y la danza también tuvieron un lugar destacado: en el escenario central, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín presentaron a El Indio Rojas, el grupo El Ceibo y cuerpos de baile folklóricos, mostrando la tradición y la identidad cultural de la provincia.

Durante la jornada, el Ente Ansenuza firmó un acuerdo con doce municipios de la región para impulsar un plan de desarrollo turístico sostenible. El convenio apunta a coordinar acciones intermunicipales, capacitar a los actores del sector, elaborar un calendario común de eventos y fortalecer la marca “Ansenuza”, con foco en la protección del Parque Nacional y su biodiversidad.

Con una fuerte convocatoria y múltiples propuestas, Córdoba se consolidó en la FIT 2025 como un destino de referencia que combina patrimonio cultural, atractivos naturales e innovación turística.