La Falda llevó sus sierras y el alfajor a la Feria Internacional de Turismo

La Falda mostró su encanto en Buenos Aires
La Falda llevó sus sierras y el alfajor a la Feria Internacional de TurismoEl municipio presentó sus atractivos turísticos en la feria más importante de América Latina, destacando su identidad serrana y su tradicional evento dulce.
La Falda dijo presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el evento más grande del sector en el continente, donde expuso todo su potencial turístico, cultural y gastronómico.
La delegación faldense llevó como estandartes sus paisajes de sierras, el aire puro, la historia local y una agenda nutrida de espectáculos y propuestas deportivas. Además, uno de los grandes atractivos fue la promoción de la Fiesta Nacional del Alfajor, que ya es un sello de identidad y un clásico que atrae a miles de visitantes.
El municipio buscó posicionar a la ciudad como un destino integral, capaz de ofrecer experiencias para todos los sentidos: desde caminatas en la naturaleza y actividades culturales hasta la dulzura que la consagra como Capital Nacional del Alfajor.