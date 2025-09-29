La Falda llevó sus sierras y el alfajor a la Feria Internacional de Turismo

La Falda dijo presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el evento más grande del sector en el continente, donde expuso todo su potencial turístico, cultural y gastronómico.

La delegación faldense llevó como estandartes sus paisajes de sierras, el aire puro, la historia local y una agenda nutrida de espectáculos y propuestas deportivas. Además, uno de los grandes atractivos fue la promoción de la Fiesta Nacional del Alfajor, que ya es un sello de identidad y un clásico que atrae a miles de visitantes.

El municipio buscó posicionar a la ciudad como un destino integral, capaz de ofrecer experiencias para todos los sentidos: desde caminatas en la naturaleza y actividades culturales hasta la dulzura que la consagra como Capital Nacional del Alfajor.