Villa Carlos Paz marcó tendencia en el segundo día de la FIT

Villa Carlos Paz. La delegación de Villa Carlos Paz vivió una jornada inolvidable en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 de Buenos Aires, donde la ciudad desplegó toda su identidad y se consolidó como uno de los destinos más atractivos del país. El stand carlospacense se convirtió en un verdadero festival de emociones con propuestas innovadoras, experiencias sensoriales, shows, degustaciones y la presencia de artistas que animarán la próxima temporada.

Desde temprano, los visitantes disfrutaron de la original propuesta Coffee Rave + Silence, una fusión de café de especialidad con música y auriculares que sorprendió por su formato moderno y sensorial. La experiencia se complementó con las exquisitas degustaciones de Bullanga Milanga, que se lució con versiones clásicas y gourmet, representando uno de los tantos sabores característicos del destino.

Otro de los puntos de gran convocatoria fue el espacio de streaming del Paseo WÖ, que transmitió en vivo entrevistas, sorteos y momentos destacados de la jornada. Allí, además, se entregaron premios de estadías y experiencias ofrecidas por Carlos Paz Hoteles, junto con regalos sorpresa y actividades recreativas para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados fue la presencia de reconocidos artistas que integrarán la cartelera teatral y de espectáculos de la temporada 2025. El Circo Marisko desplegó su humor y energía en el escenario, mientras que para hoy se anticipa la participación del talentoso Mago Matus, con su propuesta de magia internacional. Asimismo, el elenco de TRUM Malambo será otra de las atracciones de la feria.

La jornada cerró con una noche al ritmo de los boliches: DJs en vivo, barras de tragos y un clima festivo que transformaron al stand en un verdadero after dentro del predio ferial, acompañado por la cobertura de medios nacionales.

"Este gran despliegue es fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado de Villa Carlos Paz, que apuesta por la innovación, la promoción y el desarrollo de una identidad turística única. Con una oferta que combina naturaleza, cultura, espectáculos, gastronomía y vida nocturna, la ciudad se consolida como destino líder en Argentina y avanza con paso firme hacia su posicionamiento internacional", se señaló desde el municipio carlospacense.

