Cosquín dijo presente en la FIT de Buenos Aires

Buenos Aires. La ciudad de Cosquín ratificó su posición como uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país con su participación en dos de las ferias más importantes de Argentina: la Feria Internacional de Turismo (FIT) y la tradicional Feria de Mataderos de Buenos Aires.

Durante ambos eventos, la Capital Nacional del Folklore desplegó toda su oferta turística ante miles de visitantes, poniendo especial énfasis en sus grandes atractivos naturales y culturales. El protagonista indiscutido fue el Festival Nacional de Folklore, considerado el evento folclórico más importante de Latinoamérica, que cada enero convoca a multitudes en la Plaza Próspero Molina.

