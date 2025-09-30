El stand de La Cumbre, uno de los más visitados de la FIT

La Cumbre. El último fin de semana se llevó a cabo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una nueva Feria Internacional de Turismo (FIT), donde el stand de la ciudad de La Cumbre fue uno de los más visitados.

"La FIT es el encuentro turístico más importante de la región, donde presentamos todo lo que La Cumbre tiene para ofrecer. Gastronomía, emprendimientos, hoteleria y atractivos turísticos que distinguen y prestigian nuestra oferta en las sierras de Córdoba", destacaron desde la Secretaría de Turismo local.

