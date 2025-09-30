Una tarde de circo para toda la familia en la costanera de Carlos Paz

La Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad organizó un evento especial para celebrar el Día Nacional del Circo, que se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre en la costanera de Villa Carlos Paz.

Desde las 15 horas, a la altura del Skatepark, la escuela municipal de circo ofrecerá un espectáculo abierto al público que incluirá acrobacias, telas, cuerda floja, equilibrio, malabares y trapecio a vuelo, además de la participación de invitados especiales.

La jornada se extenderá hasta las 17:30, con propuestas pensadas tanto para vecinos como para turistas, en un entorno al aire libre junto al río.

La entrada será libre y gratuita, invitando a la comunidad a disfrutar de una tarde distinta y en familia.