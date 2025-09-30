Valle Hermoso: impulsan la carga de datos turísticos en la web oficial

La Municipalidad de Valle Hermoso destacó el acompañamiento de comerciantes, hoteleros, cabañeros, instituciones y organizaciones que ya completaron sus datos en la plataforma digital oficial, herramienta que reúne toda la oferta de servicios de la localidad.

Gracias a este sistema, vecinos y turistas pueden acceder de manera rápida y sencilla a información actualizada mediante códigos QR disponibles en folletería, cartelería y en la web municipal.

La propuesta tuvo un fuerte impacto en la Feria Internacional de Turismo 2025, donde se mostraron al mundo los atractivos de Valle Hermoso a través de esta innovadora herramienta.

Desde el municipio invitaron a quienes aún no cargaron sus datos a sumarse, con el objetivo de seguir fortaleciendo el turismo y consolidar la identidad local.