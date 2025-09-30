Valle Hermoso se promocionó en la FIT destacando su cultura y paisajes

Valle Hermoso volvió a estar presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, una de las vidrieras más importantes del sector a nivel continental.

Bajo la marca “Valle Hermoso va con vos”, la delegación local presentó la riqueza natural y cultural de la ciudad, sumando propuestas que incluyen sus paisajes serranos, la diversidad de su oferta hotelera y gastronómica, los museos y los eventos comunitarios que forman parte de su identidad.

El intendente destacó que esta participación “marca un paso fundamental hacia la visibilidad turística”, y subrayó que no significó un gasto para el municipio. Los costos de estadía y pasajes fueron cubiertos mediante acuerdos privados, mientras que el stand se concretó gracias al apoyo de la Comunidad Regional Punilla y el acompañamiento de Córdoba Turismo (@cbatequiero).

La presencia de la localidad en la feria busca reforzar el posicionamiento de Valle Hermoso como destino en crecimiento y consolidar la visión de futuro para potenciar su desarrollo turístico.