La Expo Emprendedora llega al Puente Uruguay este fin de semana

Habrá propuestas gastronómicas, de diseño, plantas y accesorios en la galería cultural, con entrada libre y gratuita para vecinos y turistas.
domingo, 7 de septiembre de 2025 · 11:23

La Galería Cultural del Puente Uruguay es sede este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, de una nueva edición de la Expo Emprendedora.

El evento reunirá a emprendedores de la ciudad y la región que ofrecerán una amplia variedad de productos: gastronomía, plantas, bijouterie, ropa, accesorios, arte y decoración.

La feria es de acceso libre y gratuito, y está pensada como un paseo para vecinos y turistas que visitan Carlos Paz durante el fin de semana.

