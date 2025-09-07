La Expo Emprendedora llega al Puente Uruguay este fin de semana

La Galería Cultural del Puente Uruguay es sede este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, de una nueva edición de la Expo Emprendedora.

El evento reunirá a emprendedores de la ciudad y la región que ofrecerán una amplia variedad de productos: gastronomía, plantas, bijouterie, ropa, accesorios, arte y decoración.

Noticias Relacionadas El quirófano móvil castrará mascotas gratis en el Distrito Norte

La feria es de acceso libre y gratuito, y está pensada como un paseo para vecinos y turistas que visitan Carlos Paz durante el fin de semana.