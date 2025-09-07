Rally, handball y tenis: Carlos Paz vivió un finde a pura adrenalina

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana histórico con un movimiento turístico que colmó la ciudad. Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de septiembre, cientos de visitantes de distintas provincias llegaron para disfrutar de una agenda cargada de actividades nacionales e internacionales que incluyeron rally, tenis, handball, vela, fútbol, música y la tradicional Fiesta Nacional de los Abuelos.

El epicentro automovilístico lo marcaron las Leyendas del Rally, con autos históricos que recorrieron las calles y atrajeron multitudes en la largada simbólica y en la exhibición nocturna en la peatonal. Una oportunidad única para revivir la pasión por los coches que hicieron historia.

El Torneo Nacional Lady Tennis 2025 reunió a jugadoras de todo el país en el Club Carlos Paz, mientras que el 30° Torneo Internacional de Handball Argentina 2025 llevó al Estadio Arena y al Club Atlético Carlos Paz a convertirse en escenario de un megaevento con más de 1500 jugadores y 30 clubes de Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.

En el lago San Roque, el protagonismo fue para la vela clase J24, con la primera fecha del Campeonato Clausura organizada por el Club Náutico Córdoba. Cuatro regatas le dieron vida a una jornada en la que la flota más importante de Sudamérica volvió a brillar.

La ciudad también disfrutó la octava fecha de la Liga Municipal de Fútbol, que reunió a niños de distintas escuelas en el Poli Santa Rita y el Poli Colinas, en un marco de camaradería y juego limpio.

El cierre emotivo lo aportó la Fiesta Nacional de los Abuelos, que volvió al Hotel Mónaco y convocó a delegaciones de La Rioja, Catamarca, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Chubut, consolidando una tradición que lleva más de tres décadas.