Presentaron en La Cumbrecita un vehículo adaptado para personas con discapacidad

Los festejos por los 91 años de La Cumbrecita, el primer pueblo peatonal del país, tuvieron un atractivo especial: la presentación de un vehículo eléctrico de seis plazas que permitirá a personas con discapacidad o movilidad reducida recorrer sus calles empedradas y disfrutar del entorno natural.

La adquisición, solventada con el Fondo Provincial de Inclusión Social, significó una inversión de 13 millones de pesos. La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezó la entrega junto a autoridades locales y remarcó: “La peatonalización es el encanto de La Cumbrecita, pero también debemos garantizar que sea accesible para todos. Este vehículo es una inversión en inclusión y en gestión pública”.

La intendenta Silvana Torres expresó su emoción: “Este vehículo marca un antes y un después, porque permitirá a nuestros visitantes conocer el pueblo tal cual es. Hace tiempo que lo soñábamos, y poder tenerlo en el aniversario es muy significativo para todos”.

El proyecto municipal “Movilidad Inclusiva en La Cumbrecita” busca no solo sumar el transporte adaptado, sino también capacitar al personal en accesibilidad y trato adecuado, diseñar materiales inclusivos y mantener un sistema de seguimiento para garantizar un turismo accesible.

Las celebraciones contaron con la participación de la comunidad educativa, instituciones locales y vecinos de localidades cercanas como Villa Berna, Villa Alpina, Los Reartes, Villa General Belgrano, Intiyaco y Alpa Corral. La jornada incluyó un desfile gaucho, actividades culturales y un almuerzo popular en el predio del parque fotovoltaico.

Con esta iniciativa, La Cumbrecita reafirma su perfil como destino turístico sustentable y accesible, sumando infraestructura inclusiva a su reconocido entorno natural protegido.