Así se vive el primer día del año en Carlos Paz: galería de fotos

Este 1 de enero, Carlos Paz mostró una postal típica de plena temporada alta, con una masiva presencia de visitantes en cada rincón de la ciudad y en las localidades vecinas del sur de Punilla. El intenso calor, que alcanzó los 38 grados, empujó a miles de personas hacia el río, los balnearios y los espacios públicos desde las primeras horas del día.

La costanera estuvo colmada durante toda la jornada, con familias y grupos de amigos circulando a pie, en bicicletas, hidropedales y embarcaciones sobre el lago. El tránsito es intenso en distintos sectores de la ciudad, con gran movimiento de autos y peatones, y una ocupación constante de espacios gastronómicos informales y áreas verdes.

Los balnearios fueron uno de los puntos más concurridos. El río San Antonio presentó una ocupación total en su recorrido desde Villa Carlos Paz hasta Playas de Oro, San Antonio de Arredondo, Cuesta Blanca y Tala Huasi, con miles de personas buscando alivio ante las altas temperaturas. La escena se repitió en prácticamente toda la franja norte del valle de Punilla, donde los espacios naturales se vieron desbordados.

Durante la tarde, el centro de la ciudad también mostró un fuerte movimiento, con comercios abiertos y una circulación constante de turistas. Ya entrada la noche, la actividad se concentró principalmente en el área céntrica, con restaurantes, bares y peatonales repletos, marcando el inicio de un enero con altísima demanda turística.

La jornada dejó imágenes de una ciudad completamente activa, con turismo pleno desde la mañana hasta la noche, en uno de los arranques de año más intensos de las últimas temporadas.