Capitani: “Jesús María se vive dentro y fuera del predio”

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, participó del inicio de la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y destacó el impacto que el evento genera más allá del escenario principal.

Capitani estuvo presente en la primera noche del festival, que abrió diez jornadas intensas en el Anfiteatro José Hernández, con público llegado desde distintos puntos del país. En ese marco, subrayó que el tradicional encuentro “se vive dentro y fuera del predio”, al remarcar el movimiento turístico, la alta ocupación y la actividad que se extiende por toda la ciudad.

El funcionario señaló que, a seis décadas de su nacimiento, el festival sigue consolidándose como uno de los grandes motores culturales y turísticos de Córdoba. La doma, los espectáculos musicales y el talento de bailarines de todo el país vuelven a ocupar un lugar central en una edición que ya es considerada histórica.

Además del impacto artístico, Capitani resaltó el clima que se genera en Jesús María durante los diez días del festival, con propuestas paralelas, comercios colmados y una ciudad que acompaña el evento de manera integral, proyectando su identidad y tradiciones a nivel nacional.