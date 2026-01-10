La Cumbre abrió el Verano 2026 con una peña multitudinaria

La Cumbre, verano cultural
La Cumbre abrió el Verano 2026 con una peña multitudinariaLa primera Noche de Peña del Verano 2026 se vivió anoche con folclore, artistas invitados y una numerosa presencia de público.
Anoche, La Cumbre dio inicio a su ciclo de Noches de Peña del Verano 2026 con una velada que combinó música, encuentro y un marcado acompañamiento del público. El escenario recibió a La Serrana Folclórica, Orejano, El Embrujo y una actuación especial de Emiliano Zerbini.
La conducción estuvo a cargo de Noe Alvarado, en una noche que se desarrolló en un clima festivo y familiar, con vecinos y visitantes disfrutando de la propuesta cultural al aire libre.
Desde la organización destacaron la respuesta del público en esta primera jornada e invitaron a seguir participando de las próximas fechas, que continuarán ofreciendo música en vivo y encuentros culturales durante el verano en las sierras de Córdoba.