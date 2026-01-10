La Cumbre abrió el Verano 2026 con una peña multitudinaria

Anoche, La Cumbre dio inicio a su ciclo de Noches de Peña del Verano 2026 con una velada que combinó música, encuentro y un marcado acompañamiento del público. El escenario recibió a La Serrana Folclórica, Orejano, El Embrujo y una actuación especial de Emiliano Zerbini.

La conducción estuvo a cargo de Noe Alvarado, en una noche que se desarrolló en un clima festivo y familiar, con vecinos y visitantes disfrutando de la propuesta cultural al aire libre.

Desde la organización destacaron la respuesta del público en esta primera jornada e invitaron a seguir participando de las próximas fechas, que continuarán ofreciendo música en vivo y encuentros culturales durante el verano en las sierras de Córdoba.