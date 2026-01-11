Arrancó La Falda Bajo las Estrellas con música y gran convocatoria

La primera noche se vivió con clima festivo y una fuerte presencia de vecinos y turistas que se acercaron al escenario principal para disfrutar de una jornada cargada de ritmo y alegría. La música fue protagonista desde el inicio, con presentaciones que mantuvieron al público acompañando cada show.

Durante la velada se presentaron Pablo Giribaldi y Tuti Ruggiero, mientras que el cierre estuvo a cargo de Ángel Martín, que coronó la noche con un show muy celebrado por los asistentes.

El ciclo continúa este domingo 11 de enero desde las 21:30, con entrada libre y gratuita. En el escenario de avenida Edén 100 se presentarán Trajinantes, Lalo Valle y Takuara, en una nueva noche pensada para disfrutar del verano en familia y al aire libre.