Carlos Paz lidera la ocupación turística en Córdoba durante la primera quincena

En el inicio de la temporada de verano 2026, Villa Carlos Paz se posiciona al frente del turismo provincial y encabeza los niveles de ocupación registrados durante la primera quincena de enero.

Las cifras ubican a la ciudad por encima de otros destinos consolidados de Córdoba como La Falda, Río Ceballos, Tanti, Nono, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y Yacanto, reafirmando su rol como principal motor turístico del Valle de Punilla y de la provincia en su conjunto.

El liderazgo de Villa Carlos Paz se apoya en su amplia capacidad hotelera, la diversidad de alojamientos y una fuerte tasa de pernoctación, que la convierten en el principal polo receptor de visitantes durante la temporada estival.

Desde el sector turístico destacan que estos resultados son consecuencia del trabajo sostenido entre el ámbito público y privado, con inversiones en infraestructura, servicios y una propuesta integral pensada para el visitante.

La ciudad mantiene su atractivo a partir de una combinación de actividades gratuitas para toda la familia, una agenda permanente de eventos, propuestas recreativas, una oferta gastronómica variada y servicios orientados a garantizar una estadía confortable, consolidándose además como uno de los destinos más elegidos a nivel nacional.