Daniel Scioli estuvo en Villa Carlos Paz y la destacó como destino turístico

En el marco del lanzamiento nacional del Operativo Interfuerzas Verano 2026, que se realizará hoy en la localidad de San Roque, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, visitó Villa Carlos Paz y mantuvo un encuentro en el Palacio Municipal con el intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo local, Sebastián Boldrini.

Durante la reunión, Scioli resaltó el rol estratégico de la ciudad dentro del mapa turístico nacional y definió a Villa Carlos Paz como “una de las grandes capitales, centro atractivo turístico de todo el país”. En ese sentido, valoró especialmente la gestión del intendente Esteban Avilés, a quien calificó como “un hombre de una gran capacidad de gestión”, destacando la experiencia compartida en distintos ámbitos de la función pública.

El funcionario nacional explicó que el encuentro permitió analizar el desarrollo de la temporada, además de avanzar en “puntos de colaboración y de apoyo desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y también con el Parque Nacional Quebrada del Condorito”. Agradeció además que el municipio haya abierto sus puertas en día domingo para el diálogo institucional.

Uno de los ejes centrales fue la seguridad turística. Scioli remarcó que el Operativo Interfuerzas Verano 2026 es “un acontecimiento que hace a la tranquilidad y a la seguridad de las familias”, y subrayó que “sin seguridad, sin tranquilidad de la familia, no hay un desarrollo de un gran turismo”. En ese marco, puso en valor el trabajo conjunto de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, fuerzas provinciales y organismos nacionales, tanto en rutas como en espacios turísticos y recreativos.

Feria Internacional de Madrid

En relación a la proyección internacional, Scioli adelantó la participación argentina en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2026), a la que definió como “la más grande del mundo”. Indicó que el país participará con más de 100 empresarios y una fuerte presencia de Córdoba, mostrando oportunidades de inversión, destinos modernizados y una agenda enfocada en turismo sostenible, naturaleza y nuevas tecnologías.

“Vamos a promover que cada vez más gente del mundo venga a visitarnos”, afirmó, destacando además el atractivo que genera la Argentina a partir de los cambios económicos y la estabilidad actual.

Finalmente, señaló que junto al intendente Avilés dialogaron sobre la necesidad de “romper la estacionalidad”, fortaleciendo el turismo de eventos, congresos, convenciones y competencias deportivas como motor de crecimiento durante todo el año.

Boldrini destacó el trabajo junto a la Nación

Por su parte, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, señaló que la visita de Scioli fue coordinada con antelación y permitió intercambiar ideas sobre las necesidades y desafíos del destino.

“Elogió a Villa Carlos Paz por el movimiento y la ocupación que venimos teniendo; viene de la costa y quedó sorprendido”, afirmó. Además, remarcó el trabajo articulado que el municipio mantiene con los equipos del Gobierno nacional desde la asunción del presidente Javier Milei, destacando la continuidad del diálogo y la gestión conjunta en materia turística.