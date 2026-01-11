El Museo Arqueológico Argentino Ambato abre sus puertas en La Falda

El Museo Arqueológico Argentino Ambato se consolida como una de las opciones culturales destacadas de La Falda para este verano. Ubicado en Cuesta del Lago 1469, el espacio ofrece un recorrido por el patrimonio arqueológico y la identidad local, en un entorno que combina conocimiento, historia y paisaje.

Durante la temporada estival, el museo abrirá sus puertas los viernes y sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30, mientras que los domingos podrá visitarse de 9.30 a 12.30.

En cuanto a los valores de ingreso, la entrada general es de $5.000, mientras que jubilados y vecinos de La Falda abonan $2.500. Los menores de 12 años ingresan de manera gratuita, facilitando el acceso a las familias que eligen la ciudad como destino turístico.

La propuesta se suma a la agenda cultural del verano 2026 en La Falda, con un espacio que pone en valor la historia y el legado arqueológico de la región.