Postales del verano en Carlos Paz: lo que se vive en la ciudad más elegida

El movimiento constante de turistas, las playas colmadas, los paseos repletos y las noches de espectáculos marcan el pulso de un verano intenso en Villa Carlos Paz, que vuelve a mostrarse como el destino más elegido de la provincia de Córdoba.

Las imágenes que deja este fin de semana reflejan una ciudad activa desde temprano, con alta ocupación hotelera, fuerte circulación en la costanera, el centro y la peatonal, y una agenda cargada de propuestas culturales, recreativas y gastronómicas que sostienen la afluencia de visitantes.

El lago San Roque, los balnearios y los espacios públicos se transforman en escenarios de encuentro para familias, jóvenes y turistas de distintos puntos del país, mientras que la cartelera teatral y los eventos nocturnos consolidan a la ciudad como uno de los polos de entretenimiento más importantes del verano.

Estas postales confirman una temporada marcada por el protagonismo turístico de Villa Carlos Paz, que combina paisaje, infraestructura, servicios y actividades para sostener un flujo permanente de visitantes durante enero.