Un viaje entre túneles y paisajes que vuelve a latir en Córdoba

El Camino de los Túneles de Taninga volvió a recibir a turistas y viajeros tras la habilitación al tránsito del tramo comprendido entre los túneles 1 y 3, en el oeste cordobés. La reapertura representa un hito para este corredor escénico, clave tanto para la conectividad regional como para el desarrollo turístico del noroeste provincial.

La intervención permitió reforzar la seguridad de un camino que atraviesa un terreno montañoso complejo, con sectores históricamente expuestos a desmoronamientos, una situación que se agravó tras los incendios que afectaron la zona. Las obras incluyeron la estabilización de taludes, perforaciones profundas y la instalación de barreras dinámicas de protección, entre ellas la más alta del país, además de defensas metálicas y de hormigón.

Junto a las tareas estructurales, el proyecto incorporó mejoras pensadas para la experiencia del visitante. Se construyó un nuevo mirador que realza las vistas del paisaje serrano, se ejecutó un retorno vehicular en el túnel 3 para optimizar la circulación y se pavimentó el acceso a la Escuela IPEM 348 – Anexo Las Palmas, fortaleciendo la conectividad local.

El Camino de los Túneles no solo cumple una función esencial para los habitantes del departamento Pocho, sino que constituye uno de los principales atractivos turísticos del oeste cordobés. Sus cinco túneles, los puentes de montaña, las antiguas capillas del siglo XVIII y las panorámicas hacia los llanos riojanos convierten al recorrido en una experiencia única para quienes buscan naturaleza, historia y aventura.

Con una inversión superior a los 9.000 millones de pesos, la obra consolida un corredor vial más seguro e integrado, que ya comienza a reflejar su impacto en la actividad turística. La reapertura del tramo entre los túneles 1 y 3 permite que visitantes y prestadores vuelvan a aprovechar plenamente este circuito, reafirmando al Camino de los Túneles de Taninga como una de las postales más imponentes y visitadas de la provincia.

Datos de la obra

• Inversión: $9.057 millones

• Estabilización de taludes: 20.350 m²

• Perforaciones: 9.000 metros lineales

• Instalación de barreras dinámicas de protección

• Construcción de defensas metálicas y de hormigón