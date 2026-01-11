Una impresionante cantidad de vehículos ingresa a Carlos Paz por la autopista

Villa Carlos Paz. Desde las primeras horas de esta mañana se registra un intenso movimiento vehicular sobre la autopista Justiniano Posse, principal vía de acceso que conecta la ciudad de Córdoba con Villa Carlos Paz, en el marco del pleno desarrollo de la temporada turística de verano. La postal, que se repite año tras año en enero, refleja el alto nivel de afluencia de visitantes que eligen a la ciudad como destino principal para sus vacaciones.

El flujo constante de autos ingresando a la ciudad confirma el excelente desempeño turístico de Villa Carlos Paz durante la primera quincena de enero, período en el que la ciudad encabeza los niveles de ocupación hotelera en la provincia. Estos registros la ubican por encima de otros destinos cordobeses de fuerte tradición turística como La Falda, Río Ceballos, Tanti, Nono, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y Yacanto.

Este escenario reafirma el rol de Villa Carlos Paz como principal motor turístico del Valle de Punilla y de Córdoba en su conjunto, consolidando su liderazgo gracias a una amplia oferta de espectáculos, actividades recreativas, servicios gastronómicos y propuestas al aire libre, que continúan posicionándola como uno de los destinos más elegidos del país durante el verano.