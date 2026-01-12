Música, baile y fiesta popular en una noche a pleno en La Falda

Anoche, La Falda volvió a convertirse en escenario de encuentro y celebración con una noche de música popular al aire libre que reunió a vecinos y visitantes sobre la avenida Edén, en pleno corazón de la ciudad.

La propuesta tuvo lugar en el Escenario Principal, donde se presentaron Lalo Valle, Takuara y Silvana Agüero, en una velada marcada por el clima de verano y la participación del público. El cierre estuvo a cargo de Trajinantes, que coronó la noche con un show en el que los músicos bajaron del escenario para cantar y bailar junto a la gente, generando uno de los momentos más celebrados.

Con entrada libre y gratuita, la actividad volvió a mostrar el acompañamiento del público a las propuestas culturales al aire libre, en un entorno que combinó música, encuentro social y disfrute nocturno.

Desde la organización adelantaron que las actividades continuarán durante el fin de semana, con nuevas propuestas musicales y la participación de artistas locales, consolidando a La Falda como uno de los puntos fuertes del verano en el Valle de Punilla.