“Noche de Misterio” en el Parque de la Biodiversidad

El Parque de la Biodiversidad será escenario este martes 13 de enero de una propuesta especial pensada para toda la familia: la “Noche de Misterio: entre mitos y leyendas de Córdoba”, una actividad nocturna que combinará relatos, naturaleza y recorridos guiados en un entorno poco habitual.

La experiencia comenzará a las 21:30 y se extenderá hasta la 01:00, en el marco del ciclo de actividades gratuitas de educación ambiental que la Municipalidad de Córdoba desarrolla durante el verano. Para participar es necesaria inscripción previa, que debe realizarse a través del sitio oficial de BioCórdoba.

Durante la noche, los asistentes podrán conocer historias de personajes icónicos de la cultura cordobesa y leyendas vinculadas a animales, como lechuzas, brujas, el aguará guazú y los hombres lobo, en un recorrido que propone redescubrir el Parque desde una mirada distinta, atravesada por el misterio y el imaginario popular.

Desde la organización se aclaró que esta es la única actividad del mes que requiere inscripción previa, mientras que el resto de las propuestas de enero serán de acceso libre, presentándose minutos antes de cada inicio.

Además, se anticipó que el domingo 25 de enero, en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Parque ofrecerá una jornada completa de actividades recreativas y educativas, entre ellas un safari fotográfico, espacios dedicados a la flora nativa, aves del lago, polinizadores, juegos, murales participativos y recorridos interpretativos por distintos sectores.

Las propuestas se desarrollarán entre las 9:00 y las 18:00, con actividades pensadas para niños, niñas y adultos, y dinámicas participativas que invitan a conocer y reflexionar sobre el ambiente y la biodiversidad local.

En todos los casos, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, gorra, botella de agua, repelente y protector solar. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.