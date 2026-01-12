Postales de enero entre el lago, el sol suave y el aire fresco

Enero deja en Villa Carlos Paz una secuencia de imágenes que definen al verano serrano en su mejor versión. El lago San Roque, los hidropedales avanzando despacio sobre el agua y las costas activas forman parte de una postal que combina movimiento, descanso y paisaje.

Este lunes presenta condiciones ideales para recorrer la ciudad y disfrutar al aire libre. El día comenzó despejado, con una temperatura agradable y un sol suave que no castiga. La humedad baja y el viento leve del noreste aportan una sensación térmica confortable, típica de las jornadas que muchos eligen para pasar largas horas junto al lago.

Las imágenes de estos días muestran un espejo de agua calmo, con familias y turistas aprovechando los hidropedales, las caminatas por la costanera y los espacios verdes. El verano avanza sin extremos, ofreciendo mañanas frescas, tardes templadas y noches que permiten disfrutar de la ciudad sin agobio.

Según los datos meteorológicos, la semana continuará con temperaturas moderadas, mínimas agradables y máximas que, salvo excepciones, se mantendrán por debajo de los picos habituales de enero. Este escenario sostiene un clima ideal para actividades recreativas, turismo activo y descanso, reforzando el atractivo de Carlos Paz como destino elegido en pleno verano.

Las postales de este enero reflejan una ciudad viva, atravesada por el agua, el cielo despejado y un ritmo que invita a quedarse, mirar y disfrutar.