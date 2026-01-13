Córdoba Capital superó el millón de turistas alojados y marcó un impacto histórico en 2025

Córdoba Capital consolidó en 2025 uno de los mejores resultados turísticos de su historia, con más de un millón de visitantes hospedados en alojamientos formales y un fuerte impacto económico para la ciudad. Según los datos oficiales, 1.051.015 turistas eligieron pernoctar en la capital cordobesa durante el año pasado, lo que representa un crecimiento del 7,6 % en comparación con 2024.

Este movimiento generó un impacto económico estimado en $245.000 millones, beneficiando de manera directa a sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio, los servicios y la oferta cultural. El promedio anual de ocupación hotelera alcanzó el 52,4 %, lo que confirma que Córdoba es visitada de forma sostenida durante todo el año, más allá de las temporadas tradicionales.

En el segundo semestre, los niveles de ocupación se ubicaron en valores similares a los registrados en 2019, antes de la pandemia, consolidando no solo la recuperación del sector sino también una etapa de expansión. En ese contexto, desde el municipio destacaron que el turismo se posicionó como un eje estratégico del sistema productivo local.

Durante las primeras dos semanas de enero de 2026, la tendencia continuó en alza: la ocupación hotelera mostró un incremento del 6,9 % en comparación con el mismo período del año anterior, reforzando las expectativas para la temporada en curso.

El crecimiento estuvo acompañado por una intensa agenda de promoción. A lo largo de 2025, la ciudad desarrolló más de 100 acciones promocionales, con presencia en ferias nacionales e internacionales y participación en eventos estratégicos vinculados al turismo, la producción y la cultura. Este trabajo fue reconocido con el Galardón de Plata en los Premios Bitácora, en la categoría Destino Mejor Promocionado.

Además, Córdoba Capital se convirtió en el primer destino del país en certificar la Norma IRAM de Destino Turístico Inteligente, un hito institucional que refuerza el perfil innovador, accesible y sostenible del modelo turístico local.

En paralelo, se avanzó en acuerdos internacionales y en el fortalecimiento interno del sector. Durante el año se concretaron hermanamientos culturales con instituciones de Córdoba, España, y se impulsaron planes distritales y sectoriales que apuntan a una gestión turística más profesional y participativa.

En materia de formación y comunidad, 2025 dejó más de 200 nuevos guías registrados, casi 300 anfitriones turísticos incorporados, más de 400 visitas guiadas y miles de personas que participaron en capacitaciones, prácticas preprofesionales y herramientas digitales orientadas a mejorar la experiencia del visitante.